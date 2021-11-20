Не вірю, що ти моя: Стоянов і Кухар підкорили стильним спільним виходом

Так, прима-балерина і суддя "Танців з зірками" вибрала ефектний сірий комбінезон, який підкреслив її тендітну фігуру. Вона доповнила аутфіт чорними черевиками і такого ж кольору сумочкою через плече - при цьому аксесуар був від LV. Волосся зірка залишила розпущеним і зробила нюдовий макіяж.

Стоянов же був у класичному темно-синьому костюмі і білій сорочці. Олександр виклав спільний кадр з дружиною і присвятив їй рядки з пісні.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов разом вийшли у світ (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Ти носиш Louis, Louis, Louis, Louis,

Іди сюди я тебе поцілую,

Ти карколомна!

Не вірю сам, що ти моя.



Випадково почув сьогодні цей трек і він здався мені дуже символічним, враховуючи те, що ми вчора вітали #louisvuitton з 15-річчям в Україні!" - написав танцівник.

Катерина теж показала фото з заходу і розповіла про своє ставлення до моди.

Катерина Кухар розповіла, що вибирає для свого гардеробу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Мода в моєму житті - це квінтесенція трендів і власного незмінного стилю, який відповідає моєму способу життя і відтінкам різних настроїв. Світ трендів змінюється і доповнюється по 4 рази на рік, може бути абсолютно різним - викликати протиріччя або закохувати з першого разу і залишатися на роки в моєму гардеробі. Звичайно, я залишаю в своєму житті місце для імпульсивних дівочих хотілок, які піднімають мені настрій і радують! Але частіше віддаю перевагу тим предметам гардеробу, які ідеально впишуться в його різноманітність і доповнять його", - поділилася Кухар.