Веселая семейка: Настя Каменских растрогала фанатов снимком с Потапом и мамой

Настя Каменских обожает свою семью и всегда тепло отзывается о родителях. Так, на днях мама певицы Лидия отпраздновала свой день рождения - и, разумеется, ее звездная дочь не обошла вниманием такое радостное событие. Певица делилась совместным фото с именинницей в сторис Instagram и писала для нее теплые слова и пожелания.

А на этот раз певица показала, как прошло празднование, вона запостила снимки с дня рождения. На одном из фото Каменских и ее супруг Потап обнимают маму артистки. У Потапа на голове перья, да и весь антураж выполнен в стиле каманчей: ловец снов на стене, камыши в вазах, ковер с узорами и плетеные кресла.

Настя нарядилась на праздник в высокие белые сапоги и длинную юбку и белый свитер по горло. А Потап - в черную рубашку с турецкими огурцами. Мама Насти выбрала стильный горчично-бежевый брючный костюм. Вся семья радостно улыбается на фото.

Счастливая семья (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Ліда, Ліда, боже, боже! Це було так душевно і так весело", - написала Настя под фото.

Поклонники пожелали маме крепкого здоровья и поблагодарили за талантливую дочь. А еще - порадовались, какая у певицы дружная семья и как весело им вместе!

Напомним, Настя Каменских показала, как носить стильную куртку-оверсайз, певица обожает вдохновлять фолловером стильными нарядами.