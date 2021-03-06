Весенний концерт Бумбокса всколыхнул Киев: "это лучшее, что произошло со мной за весь год!"

Андрей Хлывнюк каждый раз просто сгорает на сцене, выкладываясь и переживая каждое слово любой песни будто впервые. Конечно, для поклонников творчества Бумбокса – это не новость. Но те, кто впервые приходят на выступление команды, чувствуют себя так, будто они сами отпели двухчасовой сет на одной из крупнейших площадок столицы: утомленными, но счастливыми. И это, конечно же, заслуга именно Хлывнюка и Ко.

Бумбокс "взорвали" столичную публику (фото: Юрий Стефаняк)

По "Ко". Здесь были как "плюсы", так и "минусы".

Неутешительная новость сразу же прилетела от Андрея в начале концерта: "Диджей Валик не будет участвовать в выступлении". Из-за болезни одного из ключевых музыкантов слушатели остались без таких хитов, как "Квіти у волоссі", "Вахтерам", "Ким ми були".

Бумбокс "взорвали" столичную публику (фото: Юрий Стефаняк)

Но. Одно только двойное исполнение "Тримай мене" (в начале и в самом конце) нивелировало отсутствие нескольких ранних хитов коллектива. Еще бы, ведь не всегда приходится на одной сцене видеть легенд украинской рок-музыки – Андрея Хлывнюка, Сашу Чемерова и Женю Галича.

Бумбокс "взорвали" столичную публику (фото: Юрий Стефаняк)

Одним словом, открытие весеннего сезона как для Бумбокса, так и для киевлян удалось. И слова одного из посетителей концерта, адресованные группе, небезосновательно можно вложить в уста сотен тысяч меломанов, ценящих качественный саунд и честность в творчестве: "Ваша музыка - это смысл жизни".

Бумбокс "взорвали" столичную публику (фото: Юрий Стефаняк)

Что говорят в сети о концерт Бумбокса

Наверное, большинство комментариев из сети относительно этого действия можно свести до одного, написанного посетительниц концерта: "это лучшее, что произошло со мной за весь год!"

Виктория Конькова: "Встреча с Бумбоксом - это как посещение родного дома: ты приходишь к ним с любовью, с трепетом относишься к ним, уважаешь и любишь каждого человека из команды. Тебя накрывает теплыми воспоминаниями, связанными с ними, ты понимаешь, что это как детство, это было дорогое для моей души время, но оно закончилось (хотелось бы мне этого или нет), ничего уже не вернуть, прошлое в прошлом. Надеюсь, что совместные истории и большое количество концертов еще впереди, будущее пусть будет в будущем. Люблю все так же сильно!"



Елена Шелест: "Обожнюю звуки барабанів, клавіш, гітар і голос, який щоразу пробирає до мурах. Цього разу концерт відбувався без серця гурту - Валіка, відтак Бумбокс звучав як істинний рок-гурт, подекуди заходячи на територію блюзу і джазу. Обожнюю, коли навколо мене купа людей, які так само підспівують пісні напам'ять, радіють, коли нарешті чують улюблену композицію, і несамовито плескають із вдячності тим, хто на сцені. Обожнюю світлове шоу Бумбоксу, яке доповнює музику, створюючи спільно із нею гармонійний і змістовний симбіоз. Дякую Бумбоксу за те, що давно уже стали рідними".



Но больше всего люди делятся видео с живой премьерой трека "Жаль". Да-да, именно того, где "жаль не врубил нам раньше никто карантина"...