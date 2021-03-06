Весняний концерт Бумбокса сколихнув Київ: "це краще, що сталося зі мною за увесь рік!"

Андрій Хливнюк кожен раз просто згорає на сцені, викладаючись й переживаючи кожне слово будь-якої пісні ніби вперше. Звісно, для шанувальників творчості Бумбокса – це не новина. Але ті, хто вперше приходять на виступ команди, почуваються так, ніби вони самі відспівали двогодинний сет на одному з найбільших майданчиків столиці: стомленими, але щасливими. І це, звісно ж, заслуга саме Хливнюка і Ко.

Бумбокс "підірвали" столичну публіку (фото: Юрій Стефаняк)

Щодо "Ко". То тут були як плюси, так і мінуси. Невтішна новина відразу ж прилетіла від Андрія на початку концерту: "Діджей Валік не братиме участь у виступі". Через хворобу одного із ключових музикантів слухачі лишилися без таких хітів, як "Квіти у волоссі", "Вахтерам", "Ким ми були".

Бумбокс "підірвали" столичну публіку (фото: Юрій Стефаняк)

Але. Лише подвійне виконання "Тримай мене" (на початку і в самісінькому кінці) нівелювало відсутність кількох ранніх хітів колективу. Ще б пак, адже не завжди доводиться на одній сцені бачити легенд української рок-музики – Андрія Хливнюка, Сашу Чемерова та Женю Галича.

Бумбокс "підірвали" столичну публіку (фото: Юрій Стефаняк)

Одним словом, відкриття весняного сезону як для Бумбоксу, так і для киян вдалося. І слова одного з відвідувачів концерту, адресовані гурту, небезпідставно можна вкласти у вуста сотень тисяч меломанів, які цінують якісний саунд і чесність у творчості: "Ваша музика - то є сенс життя".

Бумбокс "підірвали" столичну публіку (фото: Юрій Стефаняк)

Що кажуть у мережі про концерт Бумбокса

Напевно, більшість коментарів із мережі щодо цього дійства можна звести до одного, написаного відвідувачкою концерту: "це краще, що сталося зі мною за увесь рік!"

Вікторія Конькова: "Зустріч з Бумбоксом - це як відвідування рідного дому: ти приходиш до них з любов'ю, з трепетом ставишся до них, поважаєш і любиш кожну людину з команди... Тебе накриває теплими спогадами, пов'язаними з ними, ти розумієш, що це як дитинство, це був дорогий для моєї душі час, але він закінчився (хотілося б мені цього чи ні), нічого вже не повернути, минуле в минулому. Сподіваюся, що спільні історії і велика кількість концертів ще попереду, майбутнє нехай буде в майбутньому. Люблю все так же сильно!"



Олена Шелест: "Обожнюю звуки барабанів, клавіш, гітар і голос, який щоразу пробирає до мурах. Цього разу концерт відбувався без серця гурту - Валіка, відтак Бумбокс звучав як істинний рок-гурт, подекуди заходячи на територію блюзу і джазу. Обожнюю, коли навколо мене купа людей, які так само підспівують пісні напам'ять, радіють, коли нарешті чують улюблену композицію, і несамовито плескають із вдячності тим, хто на сцені. Обожнюю світлове шоу Бумбоксу, яке доповнює музику, створюючи спільно із нею гармонійний і змістовний симбіоз. Дякую Бумбоксу за те, що давно уже стали рідними".



Але найбільше люди діляться відео з живою прем'єрою треку "Жаль". Так-так, саме того, де "жаль не врубил нам раньше никто карантина"...