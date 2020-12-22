Известный актер впервые рассказал детали гибели Марины Поплавской: думал, она сошла в Житомире

Актер и звезда сериала "Женский доктор" Олег Иваница в 2018 году находился вместе с другими участниками "Дизель шоу" в автобусе, который попал в смертельную аварию. Его коллега Марина Поплавская погибла, а остальные артисты получили серьезные травмы. Иваница после трагедии ушел из проекта и начал совершенно другую жизнь и впервые рассказал о том, что тогда произошло.

Как сообщил артист в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", он также пострадал в том ДТП.

"Я язык пробил, прокусил, зашивали", - сообщил Олег Иваница и добавил, что на людях он почти никогда не плакал, хотя именно слезы помогли ему оправиться после тех страшных событий.

"Наедине – да. Публичные слезы – это, как правило, не проявление эмоций, это инструмент манипуляций. А вот один, после той ситуации – да, мне помогло", - рассказал актер.

По словам Иваницы, в тот момент их фактически спас другой автомобиль. Погибших могло бы быть намного больше.

"Нас спас мой земляк из Винницы. Он ехал перед нами по крайней полосе на фуре со скоростью 50 км в час. Мы ехали во второй полосе со скоростью 90 км в час. В какой-то момент автобус начал медленно двигаться в сторону. И он ударился в эту фуру. А если бы этой фуры не было, то там дальше или отбойник, или столбы. Это ситуация, когда понимаешь, что вообще ничего не имеет значения после этого. И есть вещи реально важные. А мы паримся не всегда нужным, а не главным. Когда зашли врачи, мы лежали. И они говорят, что ее уже нет. И я в тот момент не поверил. Я думал - Марина сошла в Житомире", - признался артист.

Он добавил, что не винит водителя автобуса, так как на его месте мог оказаться любой.

После трагедии Иваница решил полностью изменить свою жизнь и ушел из юмористического коллектива. Он признался, что ему стало легче и он смог начать новую жизнь, с новыми проектами и ролями.

Напомним, ранее мы писали о том, что звезда Дизель шоу рассказала о личной трагедии и сильной боли.

А также рассказывали о том, что участники Дизель Шоу засветились на канале пропагандистов в РФ.