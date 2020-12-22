Відомий актор вперше розповів деталі загибелі Марини Поплавської: думав, вона зійшла в Житомирі

Актор і зірка серіалу "Жіночий лікар" Олег Іваниця у 2018 році перебував разом з іншими учасниками "Дизель шоу" в автобусі, який потрапив у смертельну аварію. Його колега Марина Поплавська загинула, а решта артисти отримали серйозні травми. Іваниця після трагедії пішов з проєкту і почав зовсім інше життя і вперше розповів про те, що тоді сталося.

Як повідомив артист у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна", він також постраждав в тому ДТП.

"Я язика пробив, прокусив, зашивали", - повідомив Олег Іваниця і додав, що на людях він майже ніколи не плакав, хоча саме сльози допомогли йому оговтатися після тих страшних подій.

"Наодинці – так. Публічні сльози – це, як правило, не прояв емоцій, це інструмент маніпуляцій. А ось один, після тієї ситуації – так, мені допомогло", - розповів актор.

За словами Іваниці, в той момент їх фактично врятував інший автомобіль. Загиблих могло б бути набагато більше.

"Нас врятував мій земляк з Вінниці. Він їхав перед нами по крайній смузі на фурі зі швидкістю 50 км на годину. Ми їхали у другій смузі зі швидкістю 90 км на годину. У якийсь момент автобус почав повільно рухатися в бік. І він вдарився в цю фуру. А якби цієї фури не було, то там далі або відбійник, або стовпи. Це ситуація, коли розумієш, що взагалі нічого не має значення після цього. І є речі реально важливі. А ми паримося не завжди потрібним, а не головним. Коли зайшли лікарі, ми лежали. І вони кажуть, що її вже немає. І я в той момент не повірив. Я думав - Марина зійшла в Житомирі", - зізнався артист.

Він додав, що не звинувачує водія автобуса, оскільки на його місці міг опинитися будь-хто. Після трагедії Іваниця вирішив повністю змінити своє життя і пішов з гумористичного колективу. Він зізнався, що йому стало легше і він зміг почати нове життя з новими проєктами та ролями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка Дизель шоу розповіла про особисту трагедію та сильний біль.

А також розповідали про те, що учасники Дизель Шоу засвітилися на каналі пропагандистів в РФ.