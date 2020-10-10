Вика из "НеАнгелов" показала, как поддерживает идеальную фигуру на отдыхе

Даже в отпуске певица не забывает о фитнесе - результат налицо
Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" продлила себе лето и наслаждается теплой погодой и морем в турецком Кемере. Артистка будоражит сеть интригующими фото с загадочным мужчиной и публикует много красочных снимков в купальнике, демонстрируя точеную фигуру.
В новых публикациях в Instagram Вика весело и с юмором показала, как же она поддерживает такую идеальную форму в условиях all inclusive - девушка не забывает о спорте и активном движении.
Певица поделилась целой серией видео групповых занятий с тренеров на мини-батутах, где девушки делают различные упражнения и танцуют.
"ОТРАБАТЫВАЮ all inclusive. Пришло время. Утренние часы уже сами по себе - настоящее испытание силы и воли", - поделилась исполнительница.
Для занятий Смеюха выбрала цветастые мини-шорты и спортивный короткий топ, восхищая упругим животиком.
"Тренировка - лекарство против всех болезней!!! P.S: Оставляю фото для наглядности", - отметила Вика.
Виктория Смеюха восхищает тонкой талией и точеными формами (фото: instagram.com/vikanablack)
Фолловеры поблагодарили девушку за мотивацию и принялись осыпать комплиментами ее фигуру.
Напомним, ранее Вика из НеАнгелов взбудоражила упругой пятой точкой и зрелищными трюками в бикини.