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Вика из "НеАнгелов" показала, как поддерживает идеальную фигуру на отдыхе

Автор: Lite

Даже в отпуске певица не забывает о фитнесе - результат налицо

Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" продлила себе лето и наслаждается теплой погодой и морем в турецком Кемере. Артистка будоражит сеть интригующими фото с загадочным мужчиной и публикует много красочных снимков в купальнике, демонстрируя точеную фигуру.

В новых публикациях в Instagram Вика весело и с юмором показала, как же она поддерживает такую идеальную форму в условиях all inclusive - девушка не забывает о спорте и активном движении.

Певица поделилась целой серией видео групповых занятий с тренеров на мини-батутах, где девушки делают различные упражнения и танцуют.

"ОТРАБАТЫВАЮ all inclusive. Пришло время. Утренние часы уже сами по себе - настоящее испытание силы и воли", - поделилась исполнительница.

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Для занятий Смеюха выбрала цветастые мини-шорты и спортивный короткий топ, восхищая упругим животиком.

"Тренировка - лекарство против всех болезней!!! P.S: Оставляю фото для наглядности", - отметила Вика.

Виктория Смеюха восхищает тонкой талией и точеными формами (фото: instagram.com/vikanablack)

Фолловеры поблагодарили девушку за мотивацию и принялись осыпать комплиментами ее фигуру.

  • Боже,какая талия!!! мечта!
  • Какая молодец! Спортсменка! А мне джампинг не понравился. Голова кружится
  • Так это что же ,чтоб иметь такую секси фигуру ТАК!!! пахать нужно, это не просто "повезло" ??? ( дальше по тексту удивлённо- недоумевающий смайлик). Вика, Вы просто энерджайзер. Аж присоединиться захотелось
  • Молодчинка! Столько сил за красоту!
  • Очень позитивная и красивая
  • Огоооо крутышка!
  • Боже, какая талия, осиная!
  • Фигура-мечта
  • Класс. Молодчинка

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов взбудоражила упругой пятой точкой и зрелищными трюками в бикини.

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