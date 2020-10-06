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Вика из "НеАнгелов" заинтриговала забавными отпускными фото с мужчиной

Автор: Марина Настевич

Певица отдыхает в Турции с таинственным мужчиной

Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" по примеру своей коллеги Славы тоже отправилась на отдых - правда, в отличие от Каминской, не в Египет, а в Турцию. Артистка наслаждается ласковым морем и теплым солнцем в Кемере, попутно демонстрируя точеную фигуру в ярких купальниках.

Однако больше всего пользователей сети заинтересовал мужчина, который появляется на снимках с Викой. Так, девушка выложила в Instagram забавный пляжный кадр,

На фото певица идет по кромке прибоя в белом купальнике, держа в руке бокал с коктейлем. Другой рукой она якобы удерживает за шею мужчину в плавках и с розой в руке, который замер в прыжке в ее сторону.

"Соблюдайте дистанцию, мужчина!" - подписала веселый кадр Виктория, сопроводив его хештегами #романтика, #конфетнобукетный, #поговоримподушам и #счастьеесть.

В официальном аккаунте "НеАнгелов" появилось еще одно фото Смеюхи с парнем, на котором она опять-таки держит его за шею.

"Словили счастье - держите и не отпускайте", - говорится в подписи.

А несколько дней назад Смеюха показала, как молодой человек сделал трюк во время отдыха - сальто в воздухе на заднем плане, пока она позировала на дорожке в шортах и майке.

"Счастье иногда так неожиданно летит прямо в твою сторону и сваливается, что не успеваешь отскочить в сторону", - отметила певица.

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Виктория Смеюха из НеАнгелов отдыхает в Туцрии с таинственным мужчиной (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники оценили яркие кадры и точеную фигуру Виктории и засыпали ее восторженными комментариями.

  • Фото шик
  • Шикарная фоточка
  • Это он увидел золотую рыбку
  • Вау, бомбическое фото
  • Что за попрыгунчик
  • Дивовижне фото. Так піймали ракурс добре
  • Невероятное фото, никогда такого не видела
  • Классная фотка
  • Очень красивое фото!
  • Вот это хватка!
  • Неймовірно круте фото!!!
  • Дівчина Електронік!!! Хо-хо!!!
  • Вика! Богиня!!!
  • Ракета

Напмоним, ранее Вика из НеАнгелов взбудоражила упругой пятой точкой и зрелищными трюками в бикини.

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