Вика из "НеАнгелов" заинтриговала забавными отпускными фото с мужчиной

Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" по примеру своей коллеги Славы тоже отправилась на отдых - правда, в отличие от Каминской, не в Египет, а в Турцию. Артистка наслаждается ласковым морем и теплым солнцем в Кемере, попутно демонстрируя точеную фигуру в ярких купальниках.

Однако больше всего пользователей сети заинтересовал мужчина, который появляется на снимках с Викой. Так, девушка выложила в Instagram забавный пляжный кадр,

На фото певица идет по кромке прибоя в белом купальнике, держа в руке бокал с коктейлем. Другой рукой она якобы удерживает за шею мужчину в плавках и с розой в руке, который замер в прыжке в ее сторону.

"Соблюдайте дистанцию, мужчина!" - подписала веселый кадр Виктория, сопроводив его хештегами #романтика, #конфетнобукетный, #поговоримподушам и #счастьеесть.

В официальном аккаунте "НеАнгелов" появилось еще одно фото Смеюхи с парнем, на котором она опять-таки держит его за шею.

"Словили счастье - держите и не отпускайте", - говорится в подписи.

А несколько дней назад Смеюха показала, как молодой человек сделал трюк во время отдыха - сальто в воздухе на заднем плане, пока она позировала на дорожке в шортах и майке.

"Счастье иногда так неожиданно летит прямо в твою сторону и сваливается, что не успеваешь отскочить в сторону", - отметила певица.

Виктория Смеюха из НеАнгелов отдыхает в Туцрии с таинственным мужчиной (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники оценили яркие кадры и точеную фигуру Виктории и засыпали ее восторженными комментариями.

Фото шик

Шикарная фоточка

Это он увидел золотую рыбку

Вау, бомбическое фото

Что за попрыгунчик

Дивовижне фото. Так піймали ракурс добре

Невероятное фото, никогда такого не видела

Классная фотка

Очень красивое фото!

Вот это хватка!

Неймовірно круте фото!!!

Дівчина Електронік!!! Хо-хо!!!

Вика! Богиня!!!

Ракета

Напмоним, ранее Вика из НеАнгелов взбудоражила упругой пятой точкой и зрелищными трюками в бикини.