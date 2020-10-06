Віка з "НеАнгелів" заінтригувала кумедними відпускними фото з чоловіком

Співачка відпочиває в Туреччині з таємничим чоловіком
Вікторія Смеюха з групи "НеАнгели" за прикладом своєї колеги Слави теж вирушила на відпочинок - правда, на відміну від Камінської, не в Єгипет, а в Туреччину. Артистка насолоджується теплим ласкавим морем і сонцем в Кемері, принагідно демонструючи фігуру у яскравих купальниках.
Проте найбільше користувачів мережі зацікавив чоловік, який з'являється на знімках з Вікою. Так, дівчина виклала в Instagram кумедний пляжний кадр,
На фото співачка йде по кромці прибою в білому купальнику, тримаючи в руці келих з коктейлем. Іншою рукою вона нібито утримує за шию чоловіка в плавках і з трояндою в руці, який завмер у стрибку в її бік.
"Дотримуйте дистанцію, чоловіче!" - підписала веселий кадр Вікторія, супроводивши його хештегом #романтика, #конфетнобукетный, #поговоримподушам і #счастьеесть.
В офіційному акаунті "НеАнгелів" з'явилося ще одне фото Смеюхи з хлопцем, на якому вона знову-таки тримає його за шию.
"Зловили щастя - тримайте і не відпускайте", - йдеться у підписі.
А кілька днів тому Смеюха показала, як молодий чоловік зробив трюк під час відпочинку - сальто в повітрі на задньому плані, поки вона позувала на доріжці в шортах і майці.
"Щастя іноді так несподівано летить прямо в твою сторону і звалюється, що не встигаєш відскочити в сторону", - зазначила співачка.
Вікторія Смеюха з НеАнгелів відпочиває в Туцрии з таємничим чоловіком (фото: instagram.com/vikanablack)
Шанувальники оцінили яскраві кадри і фігуру Вікторії і засипали її захопленими коментарями.
Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів розбурхала пружною п'ятою точкою і видовищними трюками в бікіні.