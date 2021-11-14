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Виктор Павлик растрогал нежным фото с сыночком: "твои маленькие ручки"

Новина українською →
Воскресенье 14 ноября 2021 18:36
Виктор Павлик растрогал нежным фото с сыночком: "твои маленькие ручки" Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

55-летний украинский певец Виктор Павлик наслаждается временем с крошкой сыном, которого ему родила молодая жена Екатерина Репяхоова. Артист поделился трогательным кадром с ребенком.

Милый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

На черно-белом фото запечатлено лицо маленького Миши, а также рука его звездного папы, за которую малыш крепко ухватился.

"Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата…" - подписал трепетный снимок Павлик.

Виктор Павлик растрогал нежным фото с сыночком: &quot;твои маленькие ручки&quot;

Виктор Павлик показал, как сыночек крепко держит его за руку (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Пользователи сети оставили умиленные комментарии под фото.

  • Какие вы милые. Счастья и здоровья вам и вашей семье.
  • Красавчик!!!
  • Чудове маля
  • Класс!
  • Это так мило!

Однако не обошлось и без хейтеров, которые вспомнили о бывших женах артиста.

  • Мда я поражаюсь, а свою жінку бувшу вам не шкода, ні? Все життя був бабніком, смішно те, що у таких людей щей потім все добре складається....кошмар, співчуваю вашим бувшим жінкам

Напомним, что год назад Виктор потерял их с бывшей, третьей женой совместного сына Павла – молодой парень скончался от онкологии. Певца неоднократно упрекали в том, что он бросил семью с больным ребенком ради нынешней, четвертой супруги и по совместительству концертного директора.

Ранее Екатерина Репяхова призналась, каким отцом является Павлик для младшего сына Михаила.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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