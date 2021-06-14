Виктория Бекхэм поделилась соблазнительным архивным фото в микрошортах: горячо!

Виктория Бекхэм решила напомнить миру, какой соблазнительной была в молодости.

Жена Дэвида Бекхэма выставила кадр, на котором позирует на футбольном поле.

"В жаркий солнечный день в Лондоне сегодня смотрим футбол. Ну не совсем, но мальчики и Дэвид смотрят. Хотела внести свой вклад, поэтому решила поделиться", - написала Виктория на кадре, который запостила в сториз.

Одета она в белые мини-шорты и красный топ с принтом. Дополняют картину крупные солнцезащитные очки в пол-лица (изюминка большинства луков Виктории времен молодости), а также часы. Такой наряд отлично подчеркнул стройную фигуру британской иконы стиля, которая остается неизменной до сих пор. На снимке она предстала с детьми.

Напомним, не так давно покорила сеть трогательным семейным постом: она вместе со всеми детьми и мужем позирует в одинаковых футболках из собственной новой линии.

К слову, недавно Виктория уже делилась своим архивным снимком в купальнике.