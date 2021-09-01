Виктория Бекхэм трогательно поздравила сына с 19-летием: не могу поверить

В семье Дэвида и Виктории Бекхэм праздник - средний сын знаменитой четы Ромео отмечает 19-летие.
В честь такого громкого события многодетная мама сделала трогательный пост, где показала именинника и призналась ему в любви.
"С днем рождения, @romeobeckham! Не могу поверить, что тебе сегодня 19!!
Напомим, Ромео сейчас активно строит модельную карьеру. Не так давно он украсил свою первую глянцевую обложку - L'Uomo Vogue. Также он уже принимал участие в съемках для всемирно известных брендов, включая Prada и Saint Laurent.