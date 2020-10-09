Винник вернется на паркет? Танцы со звездами готовятся нарушить железное правило

Танцы со звездами в седьмом эфире, который покажут 11 октября, поразят зрителей жарким вечером, где "королями" станут латиноамериканские танцы.

Главными интригами будут, станцуют ли экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос женский пасадобль и вернутся ли на паркет Олег Винник и Алена Шоптенко, которые заболели коронавирусом.

Напомним, что в прошлом выпуске Санта Димопулос бросила своей главной сопернице на паркете Надежде Мейхер, предложив поставить и показать страстный женский пасадобль.

"Несмотря на то, что мы конкуренты в шоу, и каждую неделю один участник покидает проект, несмотря на то, что Надежда Мейхер моя конкурентка, я очень уважаю ее. Поэтому у меня возникла одна шальная мысль. Надежда, в следующем эфире, я приглашаю тебя станцевать со мной пасодобль - впервые в этом шоу - один на один", - заявила Димопулос.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (фото: 1plus1.ua)

А вот возвращение Олега Винника и Елены Шоптенко, которых дисквалифицировали за два пропуска, под большим вопросом. В следующем эфире станет известно, согласятся ли организаторы шоу пойти на прецедент. Ведь за возвращение любимца всех "волчиц" сильно ратуют другие участники шоу.

Отметим также, что приглашенным судьей в этот раз станет секс-символ Ираклий Макацария. Встречать пары на балконе будет Настя Каменских, а специальным гостем седьмого эфира станет Оля Полякова.

Главное танцевальное шоу стартует на канале 1+1 в 21:00 в это воскресенье, 11 октября.

Условия голосования остаются неизменными: отдать голос зрители смогут позвонив, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении "1plus1.video". С одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс. В приложении "1plus1.video" доступна функция "Суперголос", которая равна 7 смс-сообщениям. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 "Суперголосов" за одного участника.

Отметим, что в предыдущем эфире "Танцев со звездами" Екатерина Кухар покорила украинцев неожиданным талантом.

Ранее мы писали, что в скандале между Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар была поставлена точка.