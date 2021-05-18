У вирусов нет шанса: актриса Юлия Шугар рассказала, как укрепить иммунитет

Актриса сериала "Громада" на канале НЛО TV Юлия Шугар уверена: главное - в это время не терять присутствия духа, следить за питанием и баловать себя вкусными сезонными блюдами.

Жаркое лето с морем фруктов и овощей, а значит - с витаминами, еще не наступило. Так что у многих наблюдается упадок сил.

Специально для Lite Юлия раскрыла свои секреты: как укрепить иммунитет, как сохранять позитивный настрой и как ухаживать за собой, чтобы оставаться красивой.

Они очень простые. Напитать кожу, ходить на массажи - для поддержания легкости в теле, заняться йогой и танцами - для развития пластики и женственности, помочь волосам сиять - так как в волосах кроется сила женщины (мое маленькое убеждение). А еще - быть здоровой душевно и физически, любить и получать любовь в ответ. Как бы пафосно не прозвучало, я верю, что без этих ключевых моментов, красота - формальная и фальшива.

Главное - напитать кожу (фото: пресс-служба НЛО TV)

А вот салонных процедур, которыми я пользуюсь, так уж много. Я нервничаю, когда человек, которого я не знаю, вторгается в мое интимное пространство. Хотя, я очень люблю жизнь, именно из-за того, что люди взаимодействуют! Но на постоянной основе я хожу на коллагеновые процедуры для волос, маникюр и ботокс для ресниц.

Дома я сама себе делаю массаж для лица, наношу разные маски, крема, делаю скрабирование (обожаю!), паровые бани, пилинг и т. д. Таким образом, я отдыхаю и перезагружаюсь.

Как поддержать иммунитет: главные правила и секреты

Мой иммунитет напрямую зависит от настроения. Если я долго нервничаю, заболею на ровном месте. Если же я чувствую покой, комфорт, перспективу и радость, меня ни одна зараза не возьмет. Это проверено годами!

Ну и питание! Свой организм я питаю полезными продуктами, чтоб не засорять его, чтобы он имел силы регулировать все свои процессы сам. Я стараюсь дружить со своим здоровьем и поддерживать его глубинно.

Прогулки в одиночестве - хороший способ восстановить силы (фото: пресс-служба НЛО TV)

Как поднять себе настроение

Мне поднимают настроение прогулки в одиночестве, теплая душевная встреча с друзьями, хорошая книга, кулинария, вечерние пробежки и пение. Я иду за своей душой, смотрю внутрь себя. Стараюсь чувствовать, что сейчас, в эту секунду, поддержит меня.

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Что есть, чтобы оставаться бодрой и красивой

Это супы-пюре (из брокколи, цуккини, тыквы), а также салаты. Я люблю готовить салаты, как одно полноценное блюдо: с фасолью, рыбой или мясом, с большим количеством зелени, с пекинской капустой, с лимонным соком и с соевым соусом. Но без гарниров! В приготовлении салатов, я очень люблю импровизировать. Никогда не готовлю из одних и тех же ингредиентов, всегда что-то немного меняю. В каждом сезоне, я полностью меняю тематику блюд.