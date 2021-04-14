Влад Яма появился в платье и с ярким макияжем: сын в шоке

Так, Влад примерил черное платье миди с белым воротником, в которому добавил черные колготки и малиновые туфли на каблуке, а на голову повязал тюрбан белого цвета.

В качестве украшений хореграф выбрал крупные "пушистые" серьги, а на лице у него яркий макияж. Черная подводка, густо накрашенные ресницы и ярко-розовая помада очень интересно смотрятся с бородой Ямы.

Отметим, что поддержать Влада на шоу пришла его семья - жена Лилиана и 5-летний сын Леон, которых показали несколько раз во время выступления папы и мужа. И если Лилиана явно веселилась и даже подтанцовывала, то малыш явно был ошеломлен и немного шокирован происходящим, что можно увидеть по его лицу.

Яма сделал совместное фото с любимой и сыночком за кулисами, и там у мальчика тоже несколько растерянный вид.

"Така в татка робота... Кохана @liliya_yama , дякую за підтримку і розуміння! А синок вже все забув... сподіваюсь", - прокомментировал артист.

Влад Яма предстал в образе Джамалы в платье и с ярким макияжем на лице (фото: instagram.com/vladyama_official)

Подписчики Влада оценили его яркое перевоплощение и оставили много восхищенных и шутливых комментариев.