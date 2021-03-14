Влад Яма рассказал о проблемах с украинской полицией: заплатили сверху

"У нее спортивный характер и она классно ездит на самом деле. Я ей доверяю", - заверил Влад.

Он вспомнил о неприятном инциденте, связанном с нарушениями правил. Так, у хореографа эвакуировали машину во время презентации проекта Маскарад.

"Полицейские предложили приехать к ним, познакомиться и заплатить на один штраф меньше. Я приехал, сделал фотосессию с девочками, подписал плакаты. Приехали за машиной – ее не отдают. Оказалось, что штраф не закрыли. Кроме фотосессии, мы еще и заплатил сверху", – посетовал Влад.

Влад рассказал о неудачном опыте общения с полицией

Во время отпуска в США Лилиана отпраздновала день рождения и призналась, чем ее порадовал муж.

"Каждый год Влад делает мне сюрприз на день рождения. В этом году он долго меня вез, мы приехали к какому-то дому. Я думала, что мы купили дом, удивилась. Оказалось, что дом стоял возле канала, и там стояли большие водные мотоциклы. Мы почти выехали в океан. Леон был с нами, и он был в восторге", - рассказала жена Влада.

Влад и Лилиана весело отметил день рождения в США (фото: instagram.com/vladyama_official)

Затем пара на сутки съездила в Мексику, где им удалось побыть наедине. "На один день мы полетели в Мексику, и впервые за 5 лет остались наедине. Леон был с крестным. Это было почти, как побывать на Марсе", - поделился впечатлениями судья Танцев со звездами.

Напомним, что ранее Влад Яма заговорил о смене профессии и желании остаться в США.