Влад Яма сделал признание о браке и популярности: была большая ошибка

Влад Яма обожает свою жену Лилиану и сына Леона. Хореограф долго ухаживал и добивался расположения красавицы-брюнетки, пока она не ответила ему взаимностью. Пара встречалась около семи лет, а затем решила узаконить отношения. В конце сентября они отметили шестую годовщину брака, устроив чувственный фотосет на берегу моря. В программе "Ж F*CKTOR" Влад впервые раскрыл некоторые подробности своего брака.

Судья "Танцев со звездами" отметил, то любимая намекала ему на официальное оформление отношений, но у него были с этим связанные некоторые опасения.

"Мы были вместе 7 лет и поженились. Она намекала немного. Она это очень тонко делала, я и сам понимал, что прошло столько времени, и надо что-то делать. Для девушки это важнее, чем для мужчины. На каком-то этапе я думал, что поклонницы куда-то исчезнут: "А он женился, он уже неинтересный, давай искать кого-то другого". Но сейчас я понимаю, что это была большая ошибка и заблуждение", - признался Яма.

Влад Яма с женой Лилианой отметили в сентябре "чугунную" свадьбу (фото: instagram.com/vladyama_official)

Также Влад рассказал, что Лилиана любит опаздывать. Но он нашел оригинальный вход из ситуации. По словам хореографа, он работает "таймером" - пока любимая собирается, он периодически сообщает и напоминает ей, сколько осталось до выхода из дома.

Влад Яма признался, почему не спешил со свадьбой

Напомним, что ранее Лилиана Яма поделилась секретами семейного счастья и гармонии в паре. Она рассказала, какую роль выполняет женщина в судьбе и жизни мужчины.