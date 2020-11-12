Влад Яма зробив зізнання про шлюб і популярність: була велика помилка

Влад Яма обожнює свою дружину Ліліану і сина Леона. Хореограф довго залицявся і домагався прихильності красуні-брюнетки, поки вона не відповіла йому взаємністю. Пара зустрічалася близько семи років, а потім вирішила узаконити стосунки. В кінці вересня вони відсвяткували шосту річницю шлюбу, влаштувавши чуттєвий фотосет на березі моря. У програмі "Ж F*CKTOR" Влад вперше розкрив деякі подробиці свого шлюбу.

Суддя "Танців з зірками" зазначив, улюблена натякала йому на офіційне оформлення стосунків, але у нього були з цим пов'язані деякі побоювання.

"Ми були разом 7 років і одружилися. Вона натякала трохи. Вона це дуже тонко робила, я й сам розумів, що минуло стільки часу, і треба щось робити. Для дівчини це важливіше, ніж для чоловіка. На якомусь етапі я думав, що шанувальниці кудись зникнуть: "А він одружився, він вже нецікавий, давай шукати когось іншого". Але зараз я розумію, що це була велика помилка", - зізнався Яма.

Влад Яма з дружиною Ліліаною зазначили у вересні "чавунну" весілля (фото: instagram.com/vladyama_official)

Також Влад розповів, що Ліліана любить запізнюватися. Але він знайшов оригінальний вихід із ситуації. За словами хореографа, він працює "таймером" - поки кохана збирається, він періодично повідомляє і нагадує їй, скільки залишилося до виходу з дому.

Влад Яма зізнався, чому не поспішав з весіллям

Нагадаємо, що раніше Ліліана Яма поділилася секретами сімейного щастя і гармонії в парі. Вона розповіла, яку роль виконує жінка у долі і життя чоловіка.