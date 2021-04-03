UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Влад Яма сделал признание о расставании с любимой: был тупик

Автор: Lite

Влад Яма и его жена Лилиана выглядят счастливой парой и растят 4-летнего сына Леона, которого тщательно и долго прятали от публики и лишь недавно показали лицо мальчика. Оказалось, что звездная семья чуть не распалась – пара прошла через кризис, который мог закончиться расставанием.

Подробностями перепетый в личной жизни хореограф поделился в программе "ЖВЛ".

Судья "Танцев со звездами" внезапно признался, что стал инициатором расставания со своей будущей женой Лилианой. Это случилось через два года после знакомства пары.

В тот непростой период у пары накопилось огромное количество претензий и недовольства, появилось недопонимание и взыграла ревность.

"Был определенный тупик, нужно было двигаться дальше, а вместе не получалось", – вспоминает Лилиана.

Тогда влюбленные решили поставить отношения на паузу - девушка уехала работать за границу, а Влад два месяца наслаждался холостяцкой жизнь, но понял, что страшно тоскует по любимой и решил вернуть ее.

Влад и Лилиана чуть не расстались навсегда после двухлетнего романа (фото: instagram.com/vladyama_official)

За советом Яме пришлось обратиться к будущей теще, а затем он решил действовать и позвонил любимой. Девушка ответила только с третьего-четвертого звонка.

"Дошло до того, что я мог ехать в авто, вспомнить Лилию, поплакать на светофоре и ехать дальше. Я думал: "Наверное, это неправильно", – описывает свое состояние судья "Танцев со звездами".

Спустя два месяца Влад и Лилиана возобновили отношения, а через пять лет хореограф сделал избраннице предложение.

Пара связала себя узами брака в 2014 году после семилетнего романа.

Влад и его жена раскрыли правду о своих отношениях

Напомним, что ранее Лилиана раскрыла семь инсайтов о жизни и отношениях со звездой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Влад Яма
Читайте также
Влад Яма сделал откровенное признание: есть случай, за который мне стыдно
Влад Яма рассказал о проблемах с украинской полицией: заплатили сверху
Прогноз погоды