Влад Яма сделал признание о расставании с любимой: был тупик

Судья "Танцев со звездами" внезапно признался, что стал инициатором расставания со своей будущей женой Лилианой. Это случилось через два года после знакомства пары.

В тот непростой период у пары накопилось огромное количество претензий и недовольства, появилось недопонимание и взыграла ревность.



"Был определенный тупик, нужно было двигаться дальше, а вместе не получалось", – вспоминает Лилиана.

Тогда влюбленные решили поставить отношения на паузу - девушка уехала работать за границу, а Влад два месяца наслаждался холостяцкой жизнь, но понял, что страшно тоскует по любимой и решил вернуть ее.

Влад и Лилиана чуть не расстались навсегда после двухлетнего романа (фото: instagram.com/vladyama_official)

За советом Яме пришлось обратиться к будущей теще, а затем он решил действовать и позвонил любимой. Девушка ответила только с третьего-четвертого звонка.

"Дошло до того, что я мог ехать в авто, вспомнить Лилию, поплакать на светофоре и ехать дальше. Я думал: "Наверное, это неправильно", – описывает свое состояние судья "Танцев со звездами".

Спустя два месяца Влад и Лилиана возобновили отношения, а через пять лет хореограф сделал избраннице предложение.



Пара связала себя узами брака в 2014 году после семилетнего романа.

Влад и его жена раскрыли правду о своих отношениях