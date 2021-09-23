Влад Яма с женой и сыном устроили танцы с дельфинами: "категорически советую"

На снимках все трое как вместе, так и по отдельности позировали в воде вместе с дельфинами. При этом Влад, Лилиана и Леон одеты в специальные гидрокостюмы и выглядят очень счастливыми.

Также судья "Танцев со звездами" выложил несколько видео и поделился своими эмоциями.

"У сына особая любовь к дельфинам, поэтому как только мы в Одессе - обязательно дельфинарий. Но в этот раз мы пошли ещё дальше - плавание, фотосессия и… танцы!.. Правильно, с дельфинами!.. Шоу здесь - отдельная история. Мы много где бывали, в том числе и за океаном, но такой сложности трюки видели только здесь. В этот раз пошли на представление вроде как ради Леона, но снова сами пищали от восторга, как дети", - рассказал Яма.



Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном поплавали с дельфинами в Одессе (фото: instagram.com/vladyama_official)

Совместное плавание и игры с ними в воде также оставили неизгладимые впечатления на всю семью.



"Дельфины - это что-то неописуемое… Столько добра, грации, позитива и шалостей в каждом движении… Чувствуется, что для них это одна большая игра. Внутри всё разрывается от счастья. Леон считал минуты до начала купания. Потом, правда, чуть замерз, мы погрелись в душе и… вернулись!.. Только что спросил: "Мы же каждый день будем плавать с дельфинами?" Категорически советую испытать это счастье на себе! Просто посмотрите на наши эмоции на фотках. К тому же, мы еще и потанцевали в паре", - поделился артист.

Он ту же добавил, что в том одесском дельфинарии, где они были, млекопитающие не были выловлены в море, а были спасены от смерти, также дельфины размножаются уже на месте.



"Кстати, в соседнем бассейне подростают малыши, которые родились здесь же, в дельфинарии. Ну и, на всякий случай: история началась с покупки дельфинов на аукционе в Японии (убойная квота, предназначенная для продажи дельфиньего мяса). Никто их насильно не вылавливал. Но очень окружил всеобщей любовью", - поспешил пояснить Яма.

Многие подписчики порадовались за звезду, однако нашлось и немало таких, которые осудили Влада и призвали не рекламировать подобные "тюрьмы для животных".