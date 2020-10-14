Владимир Дантес решился на признания о своих изменах: сорвало башню

Владимир Дантес и Надя Дорофеева – одна из самых красивых и крепких пар украинского шоу-бизнеса. Звездная семья год назад осуществила мечту – приобрела частный дом и теперь понемногу начинает задумываться о пополнении. Артист всячески балует свою супругу, в том числе и собственноручно приготовленными кулинарными шедеврами, обожает ее и верен. Правда, Владимир признается, что не всегда был честен со своими вторыми половинками и раньше изменял девушкам без угрызений совести.

Певец отмечает, что популярность и начало звездной болезни подталкивали его к постоянным изменам, о чем он честно рассказал в программе "Ж F*CKTOR" на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Я лишился девственности в 20 лет. Через какое-то время я стал популярным. Я был тогда в каких-то отношениях, но у меня сорвало башню. Мне казалось тогда, что я всем нужен, все хотят меня. Я поступал тогда как свинья. Я занимался бл*дством. Мне, наверное, чего-то не хватало", – отметил Дантес.

Владимир Дантес изменял своим девушкам до встречи с Надей Дорофеевой (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Певец вспомнил, что не испытывал угрызений совести после измен. "Было вообще пох*р. Я очень несерьезно относился к отношениям. Говорил одно, а делал – другое", – разоткровенничался он.

Владимир поначалу скрывал от Нади свои похождения в предыдущих отношениях – он боялся разочаровать девушку и лишиться ее доверия. Но сейчас у пары нет секретов друг от друга.

"Я всегда хотел показать себя лучше, чем я был на самом деле. Думал: если человек узнает – мне доверия не будет. Но сейчас в наших отношениях настолько хорошо, что я могу это говорить, потому что понимаю - мне человек доверяет, и я ему доверяю. На данный момент мне изменить Наде – нереально", - признался счастливый Дантес.

Владимир Дантес разоткровеничался об изменах

Напомним, что ранее Владимир Дантес раскрыл неожиданную причину конфликтов с Надей Дорофеевой.