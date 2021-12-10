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Владимир Остапчук показал читающую рэп жену без макияжа: смешное видео

Автор: Марина Настевич

Украинский телеведущий Владимир Остапчук повеселил поклонников забавным домашним видео со своей женой, нотариусом Кристиной Горняк. Шоумен похвастался своим умением читать рэп, а супруга попыталась повторить его выступление.

Что же из этого вышло, Остапчук показал на своей странице в Instagram.

Так, на видео супруги появляются в домашней одежде, а Кристина также без макияжа и с завязанными в хвост волосами.

Владимир довольно быстро и уверенно читает рэп на английском языке, после чего его жена пытается повторить те же фразы, однако быстро сбивается. При этом ее супруг весело смеется за кадром.

"Жена повторяет мой рэп. Я в шоке", - подписал публикацию ведущий.

Поклонники принялись комментрировать импровизированный рэп-баттл звездной пары.

  • Крис выделила главное, суть ясна
  • Классные!
  • Вова, вы переплюнули Эминем
  • Феноменальная память у супруги
  • Это лучший реп, который я слышала
  • Какая она милая, красивая пара
  • Главное сказала чиго и этого хватит
  • Это шедевр, Кристина огонь
  • Заряд позитиву на ранок, дякую
  • Это было сильно
  • Дружина просто гангста. Крута
  • Гарно виходить
  • Ну, она старалась
  • Кристи просто топ
  • Джей Зи и Бейонсе

Ранее мы писали, что жена Остапчука высказалась о противостоянии с его экс-супругой.

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Владимир Остапчук