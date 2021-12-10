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Володимир Остапчук показав дружину без макіяжу, яка читає реп: смішне відео

Автор: Марина Настевич

Український телеведучий Володимир Остапчук повеселив шанувальників кумедним домашнім відео зі своєю дружиною, нотаріусом Христиною Горняк. Шоумен похвалився своїм умінням читати реп, а дружина спробувала повторити його виступ.

Що ж з цього вийшло, Остапчук показав на своїй сторінці в Instagram.

Так, на відео подружжя з'являється в домашньому одязі, а Христина також без макіяжу і з зав'язаним в хвіст волоссям.

Володимир досить швидко і впевнено читає реп англійською мовою, після чого його дружина намагається повторити ті ж фрази, проте швидко збивається. При цьому її чоловік весело сміється за кадром.

"Дружина повторює мій реп. Я в шоці", - підписав публікацію ведучий.

Шанувальники почали коментувати імпровізований реп-баттл зоряної пари.

  • Кріс виділила головне, суть ясна
  • Класні!
  • Вова, ви переплюнули Емінем
  • Феноменальна пам'ять у дружини
  • Це найкращий реп, який я чула
  • Яка вона мила, красива пара
  • Головне сказала чиго і цього вистачить
  • Це шедевр, Христина вогонь
  • Заряд позитиву на ранок, дякую
  • Це було сильно
  • Дружина просто гангста. Крута
  • Гарно виходить
  • Ну, вона намагалася
  • Крісті просто топ
  • Джей Зі і Бейонсе

Раніше ми писали, що дружина Остапчука висловилася про протистоянні з його екс-дружиною.

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Володимир Остапчук