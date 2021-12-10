Володимир Остапчук показав дружину без макіяжу, яка читає реп: смішне відео

Так, на відео подружжя з'являється в домашньому одязі, а Христина також без макіяжу і з зав'язаним в хвіст волоссям.

Володимир досить швидко і впевнено читає реп англійською мовою, після чого його дружина намагається повторити ті ж фрази, проте швидко збивається. При цьому її чоловік весело сміється за кадром.

"Дружина повторює мій реп. Я в шоці", - підписав публікацію ведучий.

Шанувальники почали коментувати імпровізований реп-баттл зоряної пари.