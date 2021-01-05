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Владимир Остапчук с женой переезжает в новую квартиру из-за бывшей ведущего

Новина українською → Киев, Вторник 05 января 2021 16:54
Владимир Остапчук с женой переезжает в новую квартиру из-за бывшей ведущего Владимир Остапчук с женой Кристиной (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Роман Мирончук

Популярный ведущий и шоумен Владимир Остапчук и его новая жена Кристина решили новый год начать с изменений. В скором времени пара будет жить в новой квартире, поскольку квартира, которую они арендуют сейчас слишком большая для них.

Изначально они выбрали такую большую квартиру, потому что думали, что в ней часто будут находиться дети Владимира, но бывшая жена шоумена Елена Войченко пускает детей к отцу очень редко. Об этом Кристина рассказала в своих Instagram-stories.

Владимир Остапчук с женой переезжает в новую квартиру из-за бывшей ведущего

Скриншот с Instagram

Именно по этой причине пара решила снять жилье меньшей площади. Но по словам Кристины, там есть место для всего. В сети фолловеры спросили девушку, почему они с Владимиром не приобретут свое жилье, а снимают. Она ответила, что они планируют купить квартиру в будущем, а пока собирают деньги.

Также подписчики поинтересовались, почему пара не живет в квартире Кристины, на что она ответила, что ее квартира слишком маленькая для них.

"Она маленькая для нас. Вещей у нас достаточно много! Ну и как-то в моей голове - мужчина приводит в свой дом, а не женщина в свой. Ну разве только в экстренных ситуациях. Если денег не будет (не дай Бог), пойдем ютиться в мою! Не пропадем!" - заявила Кристина.

Напомним, Остапчук рассказал, как точно удивить подарком.

Ранее Владимир Остапчук удивил всех в преддверии жесткого карантина.

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