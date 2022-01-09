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Я влюбилась: похудевшая Зарицкая поразила неожиданным признанием в Грузии

Автор: Марина Настевич

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая продолжает восхищать поклонников постройневшей фигурой - благодаря "Танцам со звездами" она сбросила 20 килограммов и поддерживает хорошую форму. Сейчас артистка отдыхает в Грузии, где похвасталась атмосферными фото и сделала неожиданное признание.

Эффектные кадры исполнительница опубликовала в своем Instagram.

Так, Саша позировала в стильном бежевом плаще и солнцезащитных очках на фоне насыщенно-синей двери. Волосы она оставила распущенными и загадочно улыбается на камеру.

Также певица сделала оригинальное селфи в винтажном зеркальце, продемонстрировав салатовый маникюр и внушительное кольцо на пальце.

"Тбілісі: день 3…. І, я, здається, закохалась", - призналась Зарицкая.

Фолловеры засыпали Александру комплиментами в комментариях, восхищаясь ее красотой и фигурой.

  • Как же похудела
  • Ого, ти так схудла
  • Як гарно
  • Краса неймовірна
  • А яка Сашенька гарнюня, молодчинка наша
  • Неймовірно
  • Красуня
  • Яке шикарне фото. І ці сині двері просто супер
  • Дійсно схудла. Наче не Саша взагалі
  • У-у-у! Який зухвалий погляд!
  • Вы Супер
  • Просто молодец!!! Держишь форму после Танцев
  • Красотка! Так держать!

Ранее артистка показала еще несколько фото с прогулок по живописному Тбилиси.

Александра Зарицкая очаровала атмосферными кадрами с прогулок по Тбилиси (фото: instagram.com/kazka.band)

Напомним, Александра и ее экс-парнер по "Танцам со звездами 2021" Юрий Мешков интригуют общественность намеками на роман. Еще во время участия в проекте парочка не скрывала нежных чувств друг к другу, а после снялась в романтической фотоистории, оставив открытым вопрос о своих отношениях.

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KAZKAАлександра Зарицкая