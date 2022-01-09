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Я закохалася: схудла Зарицька вразила несподіваним зізнанням у Грузії

Автор: Марина Настевич

Фронтвумен групи KAZKA Олександра Зарицька продовжує захоплювати шанувальників стрункою фігурою - завдяки "Танцям з зірками" вона скинула 20 кілограмів і підтримує хорошу форму. Зараз артистка відпочиває в Грузії, де похвалилася атмосферними фото і зробила несподіване зізнання.

Ефектні кадри виконавиця опублікувала у своєму Instagram.

Так, Саша позувала в стильному бежевому плащі і сонцезахисних окулярах на тлі насичено-синьої двері. Волосся вона залишила розпущеним і загадково посміхається на камеру.

Також співачка зробила оригінальне селфі в вінтажному дзеркальці, продемонструвавши салатовий манікюр і значне кільце на пальці.

"Тбілісі: день 3.... І, я, здається, закохалася", - зізналася Зарицька.

Фолловери засипали Олександру компліментами в коментарях, захоплюючись її красою і фігурою.

  • Як же схудла
  • Ого, ти так схудла
  • Як гарно
  • Краса неймовірна
  • А яка Сашенька гарнюня, молодчинка наша
  • Неймовірно
  • Красуня
  • Яке шикарне фото. І ці сині двері просто супер
  • Дійсно схудла. Наче не Саша взагалі
  • У-у-у! Який зухвалий погляд!
  • Ви Супер
  • Просто молодець!!! Тримаєш форму після Танців
  • Красуня! Так тримати!

Раніше артистка показала ще кілька фото з прогулянок по мальовничому Тбілісі.

Олександра Зарицька зачарувала атмосферними кадрами з прогулянок по Тбілісі (фото: instagram.com/kazka.band)

Нагадаємо, Олександра та її екс-парнер з "Танців з зірками 2021" Юрій Мєшков інтригують громадськість натяками на роман. Ще під час участі в проекті парочка не приховувала ніжних почуттів один до одного, а після знялася в романтичній фотоісторії, залишивши відкритим питання про свої стосунки.

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KAZKAАлександра Зарицкая