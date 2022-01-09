Я закохалася: схудла Зарицька вразила несподіваним зізнанням у Грузії

Фронтвумен групи KAZKA Олександра Зарицька продовжує захоплювати шанувальників стрункою фігурою - завдяки "Танцям з зірками" вона скинула 20 кілограмів і підтримує хорошу форму. Зараз артистка відпочиває в Грузії, де похвалилася атмосферними фото і зробила несподіване зізнання.
Ефектні кадри виконавиця опублікувала у своєму Instagram.
Так, Саша позувала в стильному бежевому плащі і сонцезахисних окулярах на тлі насичено-синьої двері. Волосся вона залишила розпущеним і загадково посміхається на камеру.
Також співачка зробила оригінальне селфі в вінтажному дзеркальці, продемонструвавши салатовий манікюр і значне кільце на пальці.
"Тбілісі: день 3.... І, я, здається, закохалася", - зізналася Зарицька.
Фолловери засипали Олександру компліментами в коментарях, захоплюючись її красою і фігурою.
Раніше артистка показала ще кілька фото з прогулянок по мальовничому Тбілісі.
Нагадаємо, Олександра та її екс-парнер з "Танців з зірками 2021" Юрій Мєшков інтригують громадськість натяками на роман. Ще під час участі в проекті парочка не приховувала ніжних почуттів один до одного, а після знялася в романтичній фотоісторії, залишивши відкритим питання про свої стосунки.