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Влюблен по уши: Бен Аффлек не мог отвести взгляд от Дженнифер Лопес в платье из прозрачного шифона

Автор: RBC.UA

Вчера в Лос-Анджелесе прошла еще одна премьера - Джордж Клуни презентовал свой фильм "Нежный бар". Сам он на вечеринке, посвященной событию, не появился. Зато Бен Аффлек, который исполни главную роль, пришел туда не один.

49-летний актер на красной дорожке события появился с возлюбленной - 52-летней поп-дивой и актрисой Дженнифер Лопес. И они в который раз порадовали фанатов пылкими чувствами.

Для выхода в свет одна из самых красивых женщин в шоу-бизнесе выбрала длинное светло-голубое платье из прозрачного шифона от Elie Saab, украшенное тонким ремнем-бантом на талии. Дополнили образ белый клатч Tyler Ellis, серьги с бриллиантами, а также изысканный браслет. Волосы звезде уложили в подобие "мальвинки", а макияж сделали в ее любимых тонах бежевой гаммы.

Выглядела звезда бесподобно. И главным ее поклонником был, без сомнения, Бен Аффлек. Бойфренд певицы просто не мог оторвать от нее взгляд и буквально не отпускал ни на шаг. Это заметно на снимках и видео с события. Любуемся!

Смотрите и другие романтичные фото Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которые заставят поверить в любовь кого угодно.

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