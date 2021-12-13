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Закоханий по вуха: Бен Аффлек не міг відвести погляд від Дженніфер Лопес у сукні з прозорого шифону

Автор: RBC.UA

Вчора в Лос-Анджелесі пройшла ще одна прем'єра - Джордж Клуні презентував свій фільм "Ніжний бар". Сам він на вечірці, присвяченій події, не з'явився. Зате Бен Аффлек, який виконай головну роль, прийшов туди не один.

49-річний актор на червоній доріжці події з'явився з коханою - 52-річною поп-дівою і актрисою Дженніфер Лопес. І вони вкотре порадували фанатів палкими почуттями.

Для виходу в світ одна з найкрасивіших жінок в шоу-бізнесі вибрала довге світло-блакитне плаття з прозорого шифону від Elie Saab, прикрашене тонким ременем-бантом на талії. Доповнили образ білий клатч Tyler Ellis, сережки з діамантами, а також вишуканий браслет. Волосся зірці уклали в подобу "мальвінки", а макіяж зробили в її улюблених тонах бежевої гами.

Виглядала зірка незрівнянно. І головним її шанувальником був, без сумніву, Бен Аффлек. Бойфренд співачки просто не міг відірвати від неї погляд і буквально не відпускав ні на крок. Це помітно на знімках і відео з події. Милуємося!

Дивіться і інші романтичні фото Бена Аффлека і Дженніфер Лопес, які змусять повірити в любов кого завгодно.

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