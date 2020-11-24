Влюбленные и счастливые: внучка Ротару с женихом показали счастье у океана

Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, похоже, встретила того самого. Избранником 19-летней красавицы стал украинский предприниматель и миллионер Денис Жданов, который, как и девушка, сейчас живет в Нью-Йорке. Поговаривают, что в следующем году пара готовиться сыграть свадьбу, а пока влюбленные отправились на отдых к океану. Хоть общих фото у влюбленных нет, зато Соня опубликовала красочный кадр на странице в Instagram, а Денис показал видео в любимой в сторис.

Так, девушка опубликовала эффектный кадр, сделанный на фестивале Art With Me в Тулуме (Мексика), куда поехала вместе с любимым. На фото она позирует в белой блузке и юбке мини оттенка кэмел. Соня запечатлена на фоне оригинальной деревянной инсталляции.

Соня Евдокименко побывала на арт-фестивале в Мексике (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Ранее Соня опубликовала пикантный и эффектный кадр. Фото сделано со спины. Она расположилась в гамаке-сетке и позирует в купальнике и полупрозрачной рубашке, кокетливо приспустив ее с плеча. "Пробуждение в раю", – подписала девушка живописное фото на фоне буйной зелени.

София показала красочный кадр из Мексики (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Похоже, пара сняла так называемый домик на дереве, ведь Денис показал в сторис подобные аутентичные сооружения.

Также он опубликовал ролик с Соней в главной роли. Девушка на пляже резвится с большим лохматым псом, обнимая животное.

Любиый Софии снял ее шалости на пляже

Напомним, что ранее Соня Евдокименко дала топ-3 эффективных совета, как ухаживать за кожей в холодное время года.