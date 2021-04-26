Только вместе! Джамала растрогала до слез признанием мужу в годовщину свадьбы, он ответил

Джамала и Сеит-Бекир в этом году отмечают 4 годовщину или льняную свадьбу. Певица тщательно отобрала самые атмосферные фото и видео из семейного архива и смонтировала из них импровизированный клип под песню из нового альбома "Мы". Нежная композицая-признание стала идеальным дополнением к видеопоздравлению для любимого мужчины звезды!

В качестве подписи она использовала куплет из трека.

"З тобою в мене виходять найкращі фото,

З тобою в нас найкращі подорожі,

З тобою в нас найкращі діти!

Ми — птахи, які не хочуть самоти.

Тільки разом!

МИ", - подписала романтический ролик Джамала.

Сеит-Бекир ответил жене на своей странице в фотоблоге. Он поделился нежным портретным фото с любимой. "Лучшие 4. И еще больше впереди", - пообещал счастливый муж и отец.

Джамала с мужем празднуют льняную свадьбу (фото: instagram.com/s_bekir)

Поклонники пары и их подписчики стали поздравлять влюбленных и оставлять для них самые теплые слова и пожелания.