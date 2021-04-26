Тільки разом! Джамала зворушила до сліз зізнанням чоловікові в річницю весілля, він відповів

Джамала і Сеїт-Бекір цього року відзначають 4 річницю або лляне весілля. Співачка ретельно відібрала найбільш атмосферні фото і відео з сімейного архіву і змонтувала з них імпровізований кліп під пісню з нового альбому "Ми". Ніжна композиція-зізнання стала ідеальним доповненням до відеопривітання для коханого чоловіка зірки!

В якості підпису вона використовувала куплет з треку.

"З тобою в мене виходять найкращі фото,

З тобою в нас найкращі подорожі,

З тобою в нас найкращі діти!

Ми — птахи, які не хочуть самоти.

Тільки разом!

Ми", - підписала романтичний ролик Джамала.

Сеїт-Бекір відповів дружині на своїй сторінці у фотоблозі. Він поділився ніжним портретним фото з коханою. "Кращі 4. І ще більше попереду", - пообіцяв щасливий чоловік і батько.

Джамала з чоловіком святкують лляне весілля (фото: instagram.com/s_bekir)

Шанувальники пари і їх підписники стали вітати закоханих і залишати для них найтепліші слова і побажання.