Снова вместе: Эллерт покорил Мишину романтическим сюрпризом

Александр исполнил мечту Ксении, о которой она говорила еще на "Холостячке". Тогда актриса призналась, что хотела бы, чтобы для нее из свечей была выложена надпись, которую будет видно с какого-нибудь балкона. В проекте мужчина этого не сделал, однако сейчас решил исправить ситуацию, а вместо балкона выбрал вертолет.

Эллерт пригласил девушку полетать вечером над Киевом на вертолете. Причем Мишина думала, что они участвуют в рекламе. А когда они поднялись, ее ждал сюрприз в виде надписи из свечей "Люблю тебя, Ксю", выложенной на вертолетной площадке.

Конечно же, она не смогла остаться равнодушной к такому чудесному подарку. Юморист также снял, как Ксения бегает между огней с букетом цветов.

"Это все мое. Люблю тебя, Ксю! Это все для меня… Это так красиво", - сказала довольная артистка.

"Потом была тонна радости. И все! Поэтому больше не придумывайте! А еще мы решили, что в будущем совместных сторис будет безумно мало. Всем любви", - сообщил Эллерт и подтвердил примирение с любимой.