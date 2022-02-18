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Снова вместе: Ирина Шейк и Брэдли Купер возобновили отношения спустя 3 года после расставания

Автор: RBC.UA

Расставание супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера было громким. Тогда в историю вмешалась Леди Гага, которая играла в одном фильме с бойфрендом Шейк, а также масса других девушек.

Тем не менее, пара осталась близкими людьми и сумела сохранить отношения ради общей дочери.

"У них очень сердечные и дружеские отношения. Их совместное воспитание дочери в соответствии с графиком не приносит проблем, и они очень уважают друг друга. Главным приоритетом для Брэдли является малышка Лея, а Ирина – очень заботливая мама. Они оба хотят лучшего для дочери, поэтому им легко оставаться одной командой в отношениях", – утверждали друзья пары.

И вот, спустя три года, инсайдеры вновь заговорили о том, что в отношениях скрытной парочки все более чем романтично. По словам приближенных к паре людей, звезды провели вместе День святого Валентина.

Более того, источники уверяют, что Ирина и Брэдли решили возобновить свои отношения. Громкое воссоединение они якобы хотят продемонстрировать на церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится уже 27 марта. Что ж, поживем – увидим.

Раньше мы писали, что Моника Беллуччи украсила обложку Schön! и призналась в любви итальянской актрисе.

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