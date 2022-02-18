Знову разом: Ірина Шейк і Бредлі Купер відновили стосунки через 3 роки після розставання

Розставання супермоделі Ірини Шейк і голлівудського актора Бредлі Купера було гучним. Тоді в історію втрутилася Леді Гага, яка грала в одному фільмі з бойфрендом Шейк, а також маса інших дівчат.

"У них дуже сердечні і дружні стосунки. Їх спільне виховання дочки відповідно до графіка не приносить проблем, і вони дуже поважають один одного. Головним пріоритетом для Бредлі є малятко Лея, а Ірина – дуже турботлива мама. Вони обидва хочуть кращого для дочки, тому їм легко залишатися однією командою у відносинах", – стверджували друзі пари.

І ось, через три роки, інсайдери знову заговорили про те, що у відносинах потайливої парочки все більш ніж романтично. За словами наближених до пари людей, зірки провели разом День святого Валентина.

Більш того, джерела запевняють, що Ірина і Бредлі вирішили відновити свої стосунки. Гучне возз'єднання вони нібито хочуть продемонструвати на церемонії вручення премії "Оскар", яка відбудеться вже 27 березня. Що ж, поживемо –побачимо.