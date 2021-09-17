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Вместе или нет? Ирина Шейк рассказала правду о романе с Канье Уэстом

Новина українською →
США, Пятница 17 сентября 2021 17:24
Вместе или нет? Ирина Шейк рассказала правду о романе с Канье Уэстом Ирина Шейк и Канье Уэст (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

В начале года Канье Уэст и Ким Кардашьян окончательно решили расстаться и подали на развод. И пресса тут же начала искать "третьего лишнего". Им оказалась модель Ирина Шейк, которая якобы и ранее очень нравилась рэперу.

35-летняя Ирина Шейк и 44-летний Канье Уэст провели вместе уикенд во Франции, отмечая день рождения музыканта. Правда, продолжения романа не последовало.

По словам инсайдеров, дальше взаимной симпатии дело не зашло. Якобы после короткого романа пара решила расстаться. Комментарии по этому поводу они не давали.

Вместе или нет? Ирина Шейк рассказала правду о романе с Канье Уэстом

Ирина Шейк не стала молчать (фото: instagram.com/irinashayk)

И вот наконец Шейк впервые прокомментировала слухи о романе с Канье Уэстом. И причем высказалась весьма резко.

"Завтра поползут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, и? А послезавтра это будет кто-то другой. В моей личной жизни всегда что-то происходит, я просто держу это при себе, - сказала знаменитая модель и добавила, что такая скрытность у них в роду - норма. - Моя бабушка была секретным агентом во время Второй мировой войны. Я думаю, что личная жизнь должна быть приватной. Ирина в стиле КГБ", - шутит девушка.

Ранее Ирина Шейк показала провокационный осенний образ.

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