Вместе или нет? Что известно о романе Селены Гомес и Криса Эванса

О романе популярной американской певицы и Капитана Америки заговорили в начале октября. От поклонников не укрылся тот факт, что актер подписался на аккаунт Гомес в Instagram. О возможных чувствах между певицей и актером говорит и тот факт, что Селена не раз высказывалась о своей симпатии к актеру. "Мне нравится Крис Эванс. Разве он не милый? Он очень милый", - не удержалась звезда. Позже знаменитостей заметили возле студии в Лос-Анджелесе, а затем - выходящими из одного ресторана, но по отдельности.

Селена и Крис - идельная пара, считают пользователи сети (фото: instagram.com/selenagomez; instagram.com/chrisevans)

Также в сети интернет-сыщики нашли снимки Криса и Селены, сделанные в один и тех же местах. Правда, потом выяснилось, что время сделанных кадров и локации все же не сбегаются.

Тем не менее, поклонники не сдаются - на днях они наши новое доказательство романа пары. Один из пользователей TikTok залил видео, где Эванс играет на фортепиано. В нем отражается некая брюнетка, которая записала ролик. "Это Селена? Кто эта брюнетка, которая снимает видео", - написал внимательный фанат. Эту мысль тут же подхватили другие фолловеры. Но были и те, кто усомнился в участии Гомес в данном ролике: Селена недавно сделала короткую стрижку, а на видео девушка с длинными волосами.

Напомним, ранее Селена рассказала, что она уже готова к новым отношениям, и описала своего идеального избранника так: "Меня подкупает хорошее чувство юмора, так что он должен быть веселым. Еще мне нравятся уверенные в себе парни, но я не люблю заносчивость и высокомерие". Что ж, Крис идеально вписывается в эту картинку!