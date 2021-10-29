Разом чи ні? Що відомо про роман Селени Гомес і Кріса Еванса

Про роман популярної американської співачки і Капітана Америки заговорили на початку жовтня. Від шанувальників не сховався той факт, що актор підписався на аккаунт Гомес в Instagram. Про можливі почуття між співачкою і актором говорить і той факт, що Селена не раз висловлювалася про свою симпатію до актора. "Мені подобається Кріс Еванс. Хіба він не милий? Він дуже милий", - не втрималася зірка. Пізніше знаменитостей помітили біля студії в Лос-Анджелесі, а потім - виходять з одного ресторану, але окремо.

Селена і Кріс - ідельна пара, вважають користувачі мережі (фото: instagram.com/selenagomez; instagram.com/chrisevans)

Також в мережі інтернет-детективи знайшли знімки Кріса і Селени, зроблені в один і тих же місцях. Правда, потім з'ясувалося, що час зроблених кадрів і локації все ж не збігаються.

Тим не менш, шанувальники не здаються - днями вони наші новий доказ роману пари. Один з користувачів TikTok залив відео, де Еванс грає на фортепіано. У ньому відображається якась брюнетка, яка записувала гру. "Це Селена? Хто ця брюнетка, яка знімає відео", - написав уважний фанат. Цю думку тут же підхопили інші фоловери. Але були і ті, хто засумнівався в участі Гомес в даному ролику: Селена недавно зробила коротку стрижку, а на відео дівчина з довгим волоссям.

Нагадаємо, не так давно Селена розповіла, що вона вже готова до нових відносин, і описала свого ідеального обранця так: "Мене підкуповує гарне почуття гумору, так що він повинен бути веселим. Ще мені подобаються впевнені в собі хлопці, але я не люблю зарозумілість". Що ж, Кріс ідеально вписується в цю картинку!