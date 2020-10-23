Всегда вместе: Синди Кроуфорд показала редкое фото с любимым мужем

Синди Кроуфорд показала новое фото с любимым мужем Рэнди Гербером, что для ее страницы большая редкость. Пара вместе уже много лет, но по-прежнему обожает проводить досуг вместе. В этот раз супруги отправилась на выставку своего друга - американского художника Кенни Шарфа. На снимке они позируют все втроем: Синди и Кенни по бокам, а Рэнди посередине.

Синди с мужем на выставке (фото: instagram.com/cindycrawford)

На мероприятие Синди подобрала себе стильный кэжуал-образ, который составили расклешенные джинсы, дополненные серым ремнем, и белая блуза. Завершают образ серые босоножки, а также бежевого оттенка сумочка и часы на запястье. А вот маску звезда 90-х выбрала необычную, с принтом леопарда. Муж Кроуфорд надел на выставку серые джинсы, черный свитшот и кеды. А в качестве защитной маски использовал черный платок с принтом. Выглядели супруги стильно и гармонично.

Напомним, Синди и Рэнди поженились в 1998-м году. Этот брак оказался по-настоящему счастливым и удачным, и супермодель не раз рассказывала, что не может мечтать о большем. В семье родилось двое детей: как Кайя, так и Пресли пошли красотой в родителей и уверенно покоряют модную индустрию.

Синди счастлива во втором браке уже много лет (фото: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель часто делится фото с детьми - как из настоящей жизни, так и архивными. Не так давно она показала снимок, сделанный сразу после домашних родов. Нежное фото в свое время невероятно растрогало поклонников.