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Завжди разом: Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото з коханим чоловіком

Автор: Lite

Модель вирушила з чоловіком на прогулянку

Сінді Кроуфорд показала нове фото з коханим чоловіком Ренді Гербером, що для її сторінки велика рідкість. Пара разом вже багато років, але як і раніше обожнює проводити дозвілля разом. Цього разу подружжя вирушило на виставку свого друга - американського художника Кенні Шарфа. На знімку вони позують всі втрьох: Сінді і Кенні з боків, а Ренді посередині.

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Сінді з чоловіком на виставці (фото: instagram.com/cindycrawford)

На захід Сінді підібрала собі стильний кежуал-образ, який склали розкльошені джинси, доповнені сірим ременем, і біла блуза. Завершують образ сірі босоніжки, а також бежевого відтінку сумочка і годинник на зап'ясті. А ось маску зірка 90-х обрала незвичайну, з принтом леопарда. Чоловік Кроуфорд одягнув на виставку сірі джинси, чорний світшот і кеди. А в якості захисної маски використав чорний платок з принтом. Виглядало подружжя стильно і гармонійно.

Нагадаємо, Сінді і Ренді одружилися у 1998-му році. Цей шлюб виявився по-справжньому щасливим і вдалим, і супермодель не раз розповідала, що не може мріяти про більше. В сім'ї народилося двоє дітей: як Кайя, так і Преслі пішли красою у батьків і впевнено підкорюють модну індустрію.

Сінді щаслива в другому шлюбі вже багато років (фото: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель часто ділиться фото з дітьми - як зі справжнього життя, так і архівними. Не так давно вона показала знімок, зроблений одразу після домашніх пологів. Ніжне фото у свій час неймовірно зворушило шанувальників.

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