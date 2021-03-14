UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вместе или врозь? Дженнифер Лопес и Алекс Родригез раскрыли правду о расставании

Автор: Lite

Новость о том, что Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес расстаются после четырех лет совместной жизни всполошила поклонников пары, которые ожидали пышную свадьбу, но никак не разрыв! Сама певица и ее возлюбленный решили прокомментировать сплетни и сообщили, что не разошлись, а готовы работать над проблемными отношениями.

Пара нарушила молчание, 45-летний Алекс и 51-летняя Джей Ло дали первый комментарий после новости изданию People.

Так, артистка и бейсболист намерены решать проблемы и не готовы просто так сдаваться.

"Все сообщения неточны. Мы пока работаем над некоторыми вопросами", – сообщила пара, они уточнили, что эти тонкости не касаются свадьбы.

Инсайдер также подтвердил слова Алекса и Дженнифер. Он уточил, что пара никогда не делала официальных заявлений о расставании.

"Они пережили тяжелый период. Но не расстались", - уточнил источник, приближенный к знаменитостям.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес два раза откладывали свадьбу (фото: instagram.com/jlo)

Также причиной проблем в отношениях стало расстоянии. Так, Джей Ло принимает участие в съемках фильма "Свадьба по залету" в Доминикане, Алекс в это время находится в Майами, он путешествует на яхте вдоль побережья.

"Сложно видеться, особенно в связи с карантином и COVID-19. Но они хотят попробовать остаться вместе", - уточнил инсайдер.

К слову, пара откладывала свадебное торжество из-за пандемии коронавируса дважды – они так и не смогли расписаться.

Также Алекс и Дженнифер совместно работают над отношениями, они ходят к психологу и это помогает им лучше понимать друг друга.

Напомним, что ранее 51-летняя Дженнифер Лопес завела сеть горячими фото с отдыха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дженнифер Лопес
Читайте также
Полуобнаженная в ванной: Дженнифер Лопес восхитила откровенным домашним фото
Лучшая мамочка: Дженнифер Лопес растрогала сеть поздравлением детей с 13-летием
Прогноз погоды