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Внучка Ротару без белья в пикантном топе засветилась в центре Киева

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Воскресенье 29 августа 2021 15:39
Внучка Ротару без белья в пикантном топе засветилась в центре Киева София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Ольвия Агаркова

Внучка Софии Ротару, 20-летняя Соня Евдокименко провела лето с родителями и женихом-миллионером Денисом Жадановым в Европе. Девушка успела отдохнуть в Италии и Черногории, где насладилась местными достопримечательностями и общением с близкими. А вот конец лета она предпочла провести в родном Киеве.

Соня поделилась в Instagram яркими фото, сделанными на Андреевском спуске.

Девушка выбрала для прогулки по центру столицы с мамой Светланой пикантный топ без белья, фиксирующийся на груди цепокой, – наряд позволил девушке частично оголить бюст, и трендовые светлые джинсы с высокой посадкой. Она распустила длинные пшеничные волосы и сделала легкий макияж. Броское украшение – крупные бусы с перламутровыми жемчужинами. На руке – тендовый браслетик с листочками клевера от Van Cleef & Arpels.

Внучка Ротару без белья в пикантном топе засветилась в центре Киева

Внучка Ротару без белья в пикантном топе засветилась в центре Киева

Внучка Ротару без белья в пикантном топе засветилась в центре Киева

Внучка Ротару без белья в пикантном топе засветилась в центре Киева

София прогулялась с мамой в самом сердце столицы (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Девушка сообщила, что устроила женский день с цветущей мамой-красавицей. Подписчики Сони буквально завалили ее заслуженными комплиментами.

  • Девочка на миллион
  • Какая красивая девочка! Без всякого накаченного!
  • Просто прелестная, красивая девушка с прекрасной фигурой
  • Какая эстетика во всем
  • Вы нереальная красотка

В Stories она рассказала, как поддерживает стройные формы и рассекретила свои принципы питания.

"Для меня главное – ощущение легкости и энергии. Зная, как мой организм реагирует на тот или иной продукт, я делаю выбор. Нет правил, ограничений и т.д. Главное – не переедать", - поделилась София.

Внучка Ротару без белья в пикантном топе засветилась в центре Киева

София рассказала об основах системы питания (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Также на странице своего блога она показала, как занимается йогой в саду возле загородного дома в Киевской области. Девушка может похвастаться завидной гибкостью и растяжкой.

К слову, 20-й день рождения Соня встретила в США, где живет вместе с женихом-миллионером Денисом Жадановым.

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София Ротау София Евдокименко
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