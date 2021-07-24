Внучка Ротару в мини показала отдых с женихом-миллионером и родителями: "какая обворожительная"

Соня позирует в черном платье мини от Isabel Marant с рюшами ассиметричного кроя с открытым плечом. Она подчеркнула тонкую талию текстильным поясом, предпочла сделать легкий макияж, надела несколько изящных браслетов на запястье и свисающие серьги с перламутровыми бусинами.

Жених девушки оставил под фото красноречивые смайлы в виде пламени, а Соня ответила ему сердечками-эмоджи.

София восхитила образом в оригинальном мини (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики Сони щедро одарили ее комплиментами.

Красавица

Какая Порода! Вы – великолепны

Вааау, какая фигура

Икона стиля

Шикарная

Нежность

Какая обворожительная!

Невероятно-прекрасная София!

Миленькая такая

В Instagram Stories девушка показала семейный ужин с самыми любимыми. Светлана, Руслан и Денис сидят за столом, а Соня их снимает на камеру и лучезарно улыбается.

София показала семменый ужин с женихом в Черногории (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Еще на одном фото она позирует с мамой - они счастливо улыбаются.

Соня поделилась кадром с мамой (фото: instagram.com/iamsofiaeve)