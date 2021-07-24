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Внучка Ротару в мини показала отдых с женихом-миллионером и родителями: "какая обворожительная"

Автор: Ольвия Агаркова

Внучка Софии Ротару, 20-летняя Соня Евдокименко встречается с миллионером украинского происхождения Денисом Жадановым. Пара уже не прячется, а открыто демонстрирует нежные чувства. И хоть знаменитая бабушка девушки считает, что замуж ей пока рановато, зато сама юная модель счастлива с избранником и уже познакомила его с семьей. Так, Соня с Денисом и родителями девушки Светланой и Русланом Евдокименко выбрали для отдыха живописную Черногорию, а именно - уютный курортный город Прчань.

Девушка опубликовала фото и видео из отпуска в Instagram.

Соня позирует в черном платье мини от Isabel Marant с рюшами ассиметричного кроя с открытым плечом. Она подчеркнула тонкую талию текстильным поясом, предпочла сделать легкий макияж, надела несколько изящных браслетов на запястье и свисающие серьги с перламутровыми бусинами.

Жених девушки оставил под фото красноречивые смайлы в виде пламени, а Соня ответила ему сердечками-эмоджи.

София восхитила образом в оригинальном мини (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики Сони щедро одарили ее комплиментами.

  • Красавица
  • Какая Порода! Вы – великолепны
  • Вааау, какая фигура
  • Икона стиля
  • Шикарная
  • Нежность
  • Какая обворожительная!
  • Невероятно-прекрасная София!
  • Миленькая такая

В Instagram Stories девушка показала семейный ужин с самыми любимыми. Светлана, Руслан и Денис сидят за столом, а Соня их снимает на камеру и лучезарно улыбается.

София показала семменый ужин с женихом в Черногории (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Еще на одном фото она позирует с мамой - они счастливо улыбаются.

Соня поделилась кадром с мамой (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

К слову, 20-летие Соня встретила в США с женихом – пара вместе отправилась в путешествие.

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София ЕвдокименкоРотару