Онучка Ротару в міні показала відпочинок з нареченим-мільйонером і батьками: "яка чарівна"

Внучка Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко зустрічається з мільйонером українського походження Денисом Жадановим. Пара вже не ховається, а відкрито демонструє ніжні почуття. І хоч знаменита бабуся дівчини вважає, що заміж їй поки зарано, зате сама юна модель щаслива з обранцем і вже познайомила його з сім'єю. Так, Соня з Денисом і батьками дівчини Світланою і Русланом Євдокименко вибрали для відпочинку мальовничу Чорногорію, а саме - затишне курортне місто Прчань.
Дівчина опублікувала фото і відео з відпустки в Instagram.
Соня позує в чорній сукні міні від Isabel Marant з рюшами асиметричного крою з відкритим плечем. Вона підкреслила тонку талію текстильним поясом, зробила легкий макіяж, одягла кілька витончених браслетів на зап'ястя і звисаючі сережки з перламутровими намистинами.
Наречений дівчини залишив під фото красномовні смайли у вигляді полум'я, а Соня відповіла йому сердечками-емоджи.
Софія захопила образом в оригінальному міні (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Підписники Соні щедро обдарували її компліментами.
В Instagram Stories дівчина показала сімейну вечерю з найулюбленішими. Світлана, Руслан і Денис сидять за столом, а Соня їх знімає на камеру і променисто посміхається.
Софія показала семмену вечерю з нареченим у Чорногорії (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Ще на одному фото вона позує з мамою - вони посміхаються.
Соня поділилася кадром з мамою (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
До слова, 20-річчя Соня зустріла в США з нареченим - пара разом вирушила в подорож.