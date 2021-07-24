Онучка Ротару в міні показала відпочинок з нареченим-мільйонером і батьками: "яка чарівна"

Соня позує в чорній сукні міні від Isabel Marant з рюшами асиметричного крою з відкритим плечем. Вона підкреслила тонку талію текстильним поясом, зробила легкий макіяж, одягла кілька витончених браслетів на зап'ястя і звисаючі сережки з перламутровими намистинами.

Наречений дівчини залишив під фото красномовні смайли у вигляді полум'я, а Соня відповіла йому сердечками-емоджи.

Софія захопила образом в оригінальному міні (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники Соні щедро обдарували її компліментами.

Красуня

Яка порода! Ви - чудові

Вааау, яка фігура

Ікона стилю

Шикарна

Ніжність

Яка чарівна!

Неймовірно-прекрасна Софія!

Миленька така

В Instagram Stories дівчина показала сімейну вечерю з найулюбленішими. Світлана, Руслан і Денис сидять за столом, а Соня їх знімає на камеру і променисто посміхається.

Софія показала семмену вечерю з нареченим у Чорногорії (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Ще на одному фото вона позує з мамою - вони посміхаються.

Соня поділилася кадром з мамою (фото: instagram.com/iamsofiaeve)