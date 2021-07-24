RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Онучка Ротару в міні показала відпочинок з нареченим-мільйонером і батьками: "яка чарівна"

Автор: Ольвія Агаркова

Внучка Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко зустрічається з мільйонером українського походження Денисом Жадановим. Пара вже не ховається, а відкрито демонструє ніжні почуття. І хоч знаменита бабуся дівчини вважає, що заміж їй поки зарано, зате сама юна модель щаслива з обранцем і вже познайомила його з сім'єю. Так, Соня з Денисом і батьками дівчини Світланою і Русланом Євдокименко вибрали для відпочинку мальовничу Чорногорію, а саме - затишне курортне місто Прчань.

Дівчина опублікувала фото і відео з відпустки в Instagram.

Соня позує в чорній сукні міні від Isabel Marant з рюшами асиметричного крою з відкритим плечем. Вона підкреслила тонку талію текстильним поясом, зробила легкий макіяж, одягла кілька витончених браслетів на зап'ястя і звисаючі сережки з перламутровими намистинами.

Наречений дівчини залишив під фото красномовні смайли у вигляді полум'я, а Соня відповіла йому сердечками-емоджи.

Софія захопила образом в оригінальному міні (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники Соні щедро обдарували її компліментами.

  • Красуня
  • Яка порода! Ви - чудові
  • Вааау, яка фігура
  • Ікона стилю
  • Шикарна
  • Ніжність
  • Яка чарівна!
  • Неймовірно-прекрасна Софія!
  • Миленька така

В Instagram Stories дівчина показала сімейну вечерю з найулюбленішими. Світлана, Руслан і Денис сидять за столом, а Соня їх знімає на камеру і променисто посміхається.

Софія показала семмену вечерю з нареченим у Чорногорії (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Ще на одному фото вона позує з мамою - вони посміхаються.

Соня поділилася кадром з мамою (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

До слова, 20-річчя Соня зустріла в США з нареченим - пара разом вирушила в подорож.

Читайте LITE в Google News
София ЕвдокименкоРотару