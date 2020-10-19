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Волшебная! Каменских в одном легком халатике проговорилась о верном способе релакса

Автор: Lite

Певица раззадорила фото из ванной

Настя Каменских знает, где черпать вдохновение, как восстанавливать жизненные силы и наполняться энергией. Как-то она рассказала о секретном способе слияния с природой и усиления своей женской энергетики. Певица предпочитает обнажаться и чувствовать эдинение с окружающей первозданной красотой подальше от посторонних глаз – в лесу, поле, у водоема, среди деревьей и благоухающих трав. Теперь она поделилась еще одним способом релакса, доступным каждому.

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Настя опубликовала в Instagram фото, на котором в одном легком белоснежном халате и без грамма косметики расположилась на краюшке ванной. Сквозь раскрывшиеся полы домашнего наряда можно рассмотреть стройные загорелые ножки звезды.

Певица решила поговорить с поклонниками на тему, почему важно уметь расслабляться. Например, в воскресенье она устраивает себе ритуал релаксации.


⠀Настя Каменских поделилась своим способом расслабиться в конце недели (фото: instagram.com/kamenskux)

"Отдых и расслабление - необходимая часть работы и жизни в целом. Только в расслабленном состоянии мы способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать. Например, ванной с аромамаслами при свечах. Закрыть глаза и на несколько минут просто раствориться и "обновиться", - подробно рассказала она о своем способе восстановить силы.

Поклонники рассказали о своими методами расслабления и не упустили возможность сделать Насте комплименты.

  • Милота
  • Классная
  • Настя, как всегда - безумно красива!
  • Красивые ножки
  • Вы волшебная
  • Настя супер бомба
  • Детка огонь

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась верным способом воплощать мечты в жизнь.

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