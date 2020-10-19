Волшебная! Каменских в одном легком халатике проговорилась о верном способе релакса

Настя Каменских знает, где черпать вдохновение, как восстанавливать жизненные силы и наполняться энергией. Как-то она рассказала о секретном способе слияния с природой и усиления своей женской энергетики. Певица предпочитает обнажаться и чувствовать эдинение с окружающей первозданной красотой подальше от посторонних глаз – в лесу, поле, у водоема, среди деревьей и благоухающих трав. Теперь она поделилась еще одним способом релакса, доступным каждому.

Настя опубликовала в Instagram фото, на котором в одном легком белоснежном халате и без грамма косметики расположилась на краюшке ванной. Сквозь раскрывшиеся полы домашнего наряда можно рассмотреть стройные загорелые ножки звезды.

Певица решила поговорить с поклонниками на тему, почему важно уметь расслабляться. Например, в воскресенье она устраивает себе ритуал релаксации.



⠀Настя Каменских поделилась своим способом расслабиться в конце недели (фото: instagram.com/kamenskux)

"Отдых и расслабление - необходимая часть работы и жизни в целом. Только в расслабленном состоянии мы способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать. Например, ванной с аромамаслами при свечах. Закрыть глаза и на несколько минут просто раствориться и "обновиться", - подробно рассказала она о своем способе восстановить силы.

Поклонники рассказали о своими методами расслабления и не упустили возможность сделать Насте комплименты.

Милота

Классная

Настя, как всегда - безумно красива!

Красивые ножки

Вы волшебная

Настя супер бомба

Детка огонь

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась верным способом воплощать мечты в жизнь.