Чарівна! Каменських в одному легкому халатику проговорилася про вірний спосіб релаксу

Настя Каменських знає, де черпати натхнення, як відновлювати життєві сили і наповнюватись енергією. Якось вона розповіла про секретний спосіб злиття з природою і посилення своєї жіночої енергетики. Співачка любить оголюватися і відчувати эдинение з навколишнього первозданною красою подалі від сторонніх очей – в лісі, полі, біля водойми, серед деревьей і запашних трав. Тепер вона поділилася ще одним способом релаксу, доступним кожному.

Настя опублікувала в Instagram фото, на якому в одному легкому білосніжному халаті і без грама косметики розташувалася на краюшке ванній. Через розріз домашнього вбрання можна розглянути стрункі засмаглі ніжки зірки.

Співачка вирішила поговорити з шанувальниками на тему, чому важливо вміти розслаблятися. Наприклад, в неділю вона влаштовує собі ритуал релаксації.



⠀Настя Каменських поділилася своїм способом розслабитися в кінці тижня (фото: instagram.com/kamenskux)

"Відпочинок і розслаблення - необхідна частина роботи і життя в цілому. Тільки в розслабленому стані ми здатні бачити ширше, ясно сприймати нову інформацію, креативити і творити. Наприклад, ванни з аромаоліями при свічках. Закрити очі і на кілька хвилин просто розчинитися і "оновитися", - докладно розповіла вона про свій спосіб відновити сили.

Шанувальники поділилася методами розслаблення і не упустили можливість зробити Насті компліменти.

Милота

Класна

Настя, як завжди - шалено красива!

Красиві ніжки

Ви чарівна

Настя супер бомба

Дівчинка вогонь

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася вірним способом втілювати мрії в життя.