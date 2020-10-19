RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чарівна! Каменських в одному легкому халатику проговорилася про вірний спосіб релаксу

Автор: Lite

Співачка розохотила фото з ванної

Настя Каменських знає, де черпати натхнення, як відновлювати життєві сили і наповнюватись енергією. Якось вона розповіла про секретний спосіб злиття з природою і посилення своєї жіночої енергетики. Співачка любить оголюватися і відчувати эдинение з навколишнього первозданною красою подалі від сторонніх очей – в лісі, полі, біля водойми, серед деревьей і запашних трав. Тепер вона поділилася ще одним способом релаксу, доступним кожному.

Популярні новини

Настя опублікувала в Instagram фото, на якому в одному легкому білосніжному халаті і без грама косметики розташувалася на краюшке ванній. Через розріз домашнього вбрання можна розглянути стрункі засмаглі ніжки зірки.

Співачка вирішила поговорити з шанувальниками на тему, чому важливо вміти розслаблятися. Наприклад, в неділю вона влаштовує собі ритуал релаксації.


⠀Настя Каменських поділилася своїм способом розслабитися в кінці тижня (фото: instagram.com/kamenskux)

"Відпочинок і розслаблення - необхідна частина роботи і життя в цілому. Тільки в розслабленому стані ми здатні бачити ширше, ясно сприймати нову інформацію, креативити і творити. Наприклад, ванни з аромаоліями при свічках. Закрити очі і на кілька хвилин просто розчинитися і "оновитися", - докладно розповіла вона про свій спосіб відновити сили.

Шанувальники поділилася методами розслаблення і не упустили можливість зробити Насті компліменти.

  • Милота
  • Класна
  • Настя, як завжди - шалено красива!
  • Красиві ніжки
  • Ви чарівна
  • Настя супер бомба
  • Дівчинка вогонь

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася вірним способом втілювати мрії в життя.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Настя Каменських