Она вообще реальная? Ирина Шейк без макияжа и укладок поразила натуральной красотой

Ирина Шейк опубликовала новое фото, которое заставило поклонников замереть от красоты 34-летней модели. Девушка позирует в ярко-желтом бикини, лежа в прозрачной морской воде. На лице у нее нанесен легкий макияж в натуральных тонах. Эта деталь говорит, скорее всего, о том, что Шейк принимает участие в новой фотосессии, а не просто отправилась на отдых. В качестве подписи молодая мама поставила эмодзи в виде капельки.

Ирина Шейк показала новые фото (фото: instagram.com/irinashayk)

Поклонники были куда красноречивее. За несколько часов они поставили супермодели огромное количество комментариев, отметив ее неземную красоту и роскошное тело. "Вау", "Моя русалка", "Красотка мама", "Какая красивая", "Невероятная", "О боже", "Ты вообще реальная?", "Что за красота! Бог благословил тебя", "Восхитительная натуральная красота", "Вау, вау, влажный идеал", "Морская девочка"...

Модель демонстрирует натуральную красоту (фото: instagram.com/irinashayk)

В сториз супермодель показала еще несколько фото со своей поездки. На селфи она предстала абсолютно без макияжа. Гладкая нежная кожа, задумчивый ясный взгляд, влажные после купания волосы, чувственные губы… Ирина выглядит невероятно свежей и отдохнувшей, гладя в камеру задумчиво и мечтательно. На одном из снимков компанию ей составил рыжий кот. Ирина играла с животным и фотографировала его во время сна. К слову, на странице Шейк есть масса фото с котами. Она их большая любительница.

Напомним, ранее в сеть попали первые фото рекламной кампании линии нижнего белья Рианны, в которой приняла участие Ирина Шейк.