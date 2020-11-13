Воплощение настоящего мужчины: Анна Ризатдинова восхитила сеть фото сынули-чемпиона

Анна Ризатдинова в последнее время буквально купается в мужской любви: она наконец почувствовала себя маленькой девочкой в объятиях нового избранника - Сергея Мельника. Не так давно выяснилось, что их свело их вместе шоу "Танцы со звездами", до которого влюбленные даже не были знакомы.

А еще у Анны уже три года есть другой настоящий мужчина: ее сын Роман. На днях звезда отпраздновала его день рождения. По такому поводу Ризатдинова восхитила фанатов новым снимком сынули и написала ему трогательный пост. Малыш стоит в спортивной форме, на спине у него - его имя.

Анна Ризатдинова показала своего чемпиона (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Мой сын так быстро растет. Вот недавно только держала на руках младенца, а сегодня он уже такой взрослый малыш. Прощай годик - привет трехлетие. С днем рождения, мой чемпион, моя любовь! Ты для меня - воплощение настоящего мужчины во всех его проявлениях", - призналась Анна.

Поклонники остались в восторге от такого поста и пожелали Роме расти счастливым и всегда оставаться настоящим мужчиной.

Напомним, что Анна Ризатдинова – бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 по художественной гимнастике – всегда умела привлечь внимание многочисленных поклонников не только своими спортивными достижениями. Смотрите знойные снимки Анны Ризатдиновой, от которых не так-то просто оторвать взгляд.