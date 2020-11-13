Втілення справжнього чоловіка: Анна Різатдінова захопила мережу фото синочка-чемпіона

Анна Різатдінова останнім часом буквально купається в чоловічої любові: вона нарешті відчула себе маленькою дівчинкою в обіймах Сергія Мельника. Не так давно з'ясувалося, що їх звело разом шоу "Танці з зірками", до якого закохані навіть не були знайомі.

А ще у Анни вже три роки є інший справжній чоловік: її син Роман. Днями зірка відсвяткувала день народження. З такого приводу Різатдінова захопила фанатів новим знімком синочка і написала йому зворушливий пост. Малюк стоїть у спортивній формі, на спині у нього - його ім'я.

Ганна Різатдінова показала свого чемпіона (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Мій син так швидко росте. Ось недавно тільки тримала на руках немовля, а сьогодні він вже такий дорослий малюк. Прощай рік - привіт триріччя. З днем народження, мій чемпіон, моя любов! Ти для мене - втілення справжнього чоловіка в усіх його проявах", - зізналася Анна.

Шанувальники залишилися в захваті від такого посту і побажали Ромі рости щасливим і завжди залишатися справжнім чоловіком.

Нагадаємо, що Різатдінова – бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 з художньої гімнастики – завжди вміла привернути увагу численних шанувальників не тільки своїми спортивними досягненнями. Дивіться спекотні знімки Анни, від яких не так-то просто відірвати погляд.