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Восхитительная: Настя Каменских в стильном платье и на высоких каблуках покорила фанатов красотой

Автор: Lite

Певица Настя Каменских в преддверии шоу "Маска", "Украина", вспомнила съемки, продемонстрировав фанатам фото в ярком стильном платье с необычным рукавом и вырезом.

Яркие снимки певица показала в своем микроблоге.

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Певица позирует на высоких каблуках, стильная укладка и яркий макияж дополняют образ. Поклонники засыпали знаменитость комплиментами и пообещали следить за проектом.

"Вспоминаю съемки третьего эфира "Маска" и всю ту красоту, которую сегодня вы тоже увидите и услышите! Новые герои, новые песни, новые загадки - будет очень захватывающе!", - подписала снимки Каменских.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Напомним, Каменских с Потапом провели незабываемый отдых на Мальдивах. Музыканты так расслабились, что, не смущаясь, делали друг другу признания в соцсетях. Потап публично попросил у Насти Каменских кое о чем интимном: живем лишь раз.

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Новости Украины Настя Каменскихпевецмаска
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