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Чудова: Настя Каменських в стильній сукні і на високих підборах підкорила фанатів красою

Автор: Lite

Співачка Настя Каменських напередодні шоу "Маска", "Україна", згадала зйомки, продемонструвавши фанатам фото в яскравій стильній сукні з незвичайним рукавом і вирізом.

Яскраві знімки співачка показала у своєму мікроблозі.

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Співачка позує на високих підборах, стильна укладка і яскравий макіяж доповнюють образ. Шанувальники засипали знаменитість компліментами і пообіцяли слідкувати за проектом.

"Згадую зйомки третього ефіру "Маска" і всю ту красу, яку сьогодні ви теж побачите і почуєте! Нові герої, нові пісні, нові загадки - буде дуже захоплююче!", - підписала знімки Каменських.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Нагадаємо, Каменських з Потапом провели незабутній відпочинок на Мальдівах. Музиканти так розслабилися, що, не бентежачись, робили один одному визнання в соцмережах. Потап публічно попросив у Насті Каменських про дещо інтимне: живемо лише раз.

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Новини України Настя Каменськихпевецмаска
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