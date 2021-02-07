Чудова: Настя Каменських в стильній сукні і на високих підборах підкорила фанатів красою

Співачка Настя Каменських напередодні шоу "Маска", "Україна", згадала зйомки, продемонструвавши фанатам фото в яскравій стильній сукні з незвичайним рукавом і вирізом.
Співачка позує на високих підборах, стильна укладка і яскравий макіяж доповнюють образ. Шанувальники засипали знаменитість компліментами і пообіцяли слідкувати за проектом.
"Згадую зйомки третього ефіру "Маска" і всю ту красу, яку сьогодні ви теж побачите і почуєте! Нові герої, нові пісні, нові загадки - буде дуже захоплююче!", - підписала знімки Каменських.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)
Нагадаємо, Каменських з Потапом провели незабутній відпочинок на Мальдівах. Музиканти так розслабилися, що, не бентежачись, робили один одному визнання в соцмережах. Потап публічно попросив у Насті Каменських про дещо інтимне: живемо лише раз.